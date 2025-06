Państwowa Agencja Atomistyki we wpisie na platformie X podkreśliła ponadto, że "monitoruje sytuację radiacyjną w kraju 24/7".

Zaatakowany przez Izrael Iran potwierdza zniszczenia wzakładzie wzbogacania uranu

Władze Iranu potwierdziły w sobotę, że w wyniku izraelskich ataków doszło do zniszczeń w zakładzie wzbogacania uranu w Fordo, kluczowym ośrodku irańskiego programu nuklearnego, położonym niedaleko miasta Kom. Obiekt zbudowano głęboko pod ziemią w górach, co ma chronić go przed atakami z powietrza. Ośrodek w Fordo, nieopodal świętego dla szyitów Kom w centralnej części kraju, był budowany potajemnie, a jego istnienie ujawniono w 2009 r.

Informację o zniszczeniu ośrodka przekazała agencja informacyjna ISNA, cytując rzecznika irańskiej organizacji energii atomowej Behruza Kamalwandiego.

"Doszło do ograniczonych (pod względem skali) zniszczeń na niektórych obszarach w ośrodku wzbogacania uranu w Fordo" - przyznał Kamalwandi. "Wynieśliśmy już (stamtąd) znaczną część sprzętu i materiałów. Nie ma rozległych zniszczeń i nie ma groźby skażenia" - dodał.

Atak Izraela na Iran. Jaki był cel operacji?

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową. W nocy z piątku na sobotę i w sobotę rano Iran przeprowadził kolejne serie ataków na Izrael. Są zabici i ranni. Z kolei Izrael zaatakował lotnisko Mehrabad w stolicy Iranu, Teheranie, na którym stacjonują samoloty bojowe irańskich sił powietrznych.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał Izrael i Iran do deeskalacji. "Izraelskie bombardowania irańskich instalacji nuklearnych. Irańskie ataki rakietowe na Tel Awiw. Dość eskalacji" - napisał Guterres w serwisie X. "Pokój i dyplomacja muszą zwyciężyć" - podkreślił.