Netanjahu ocenił, że reżim w Iranie jest "bardzo słaby" i zaznaczył, że jego obalenie jest w rękach Irańczyków. Zapewnił, że rząd Izraela będzie robił wszystko, co konieczne, by wyeliminować "egzystencjalne zagrożenie" dla kraju, czyli zagrożenie nuklearne i zagrożenie użycia przeciwko niemu pocisków balistycznych.

Izrael chce zabić Alego Chameneia, ale Trump się sprzeciwił?

Fox News podał w niedzielę, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz, że w ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump sprzeciwił się izraelskiemu planowi zabicia przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

Netanjahu skomentował te doniesienia w niedzielnej rozmowie ze stacją. "Jest tak wiele fałszywych informacji na temat rozmów, które nigdy nie miały miejsca, i nie zamierzam w to się zagłębiać" - powiedział premier.

Premier Izraela: USA wiedzą, co jest dobre dla USA

Oświadczył, że Izrael "robi i będzie robić to, co musi". "I myślę, że USA wiedzą, co jest dobre dla USA" - dodał. Zaznaczył, że poinformował zawczasu Trumpa o planowanej operacji przeciwko Iranowi.

Jak podała telewizja Fox News, to pierwszy wywiad izraelskiego premiera po rozpoczęciu przez Izrael operacji przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu w piątek nad ranem.