FOTO: Jiang Yu, specjalna przedstawicielka chińskiego MSZ ds. Współpracy Chin i Państw Europy Środkowo-Wschodniej

W ostatnich latach strategiczne partnerstwo chińsko-polskie rozwijało się stabilnie, a perspektywy współpracy między obiema stronami można ocenić jako szerokie. Od 2005 r. Polska utrzymuje pozycję największego partnera handlowego Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. wolumen handlu między Chinami a Polską wyniósł 44,95 mld dol., co oznacza wzrost w ciągu roku o 7 proc. Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym Polski od wielu lat, po Niemczech. Przypomnę, że Chiny i Polska utworzyły międzyrządową Wspólną Komisję ds. Współpracy Gospodarczej.

Z kolei w czerwcu ubiegłego roku szefowie obu państw – prezydent Xi Jinping oraz prezydent Andrzej Duda - wypracowali szereg ważnych konsensusów handlowych, potwierdzając, że współpraca powinna być traktowana priorytetowo po obu stronach. Mam tu na myśli współpracę w dziedzinie inwestycji i handlu, ale też łączności, nauki i technologii, zielonego rozwoju czy wymiany kulturalnej.

Otwierając forum gospodarcze China-CEEC Cooperation Expo w chińskim Ningbo, przedstawicielka chińskiego rządu Shen Yiqin powiedziała, że Chiny chcą zwiększyć import z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Polski.

Obie strony powinny utrzymać otwarte rynki i promować wymianę gospodarczą i handlową. Chiny są gotowe szerzej otworzyć się na coraz więcej polskich produktów wysokiej jakości, w tym artykułów rolnych i spożywczych, a także przyciągać coraz więcej polskich firm do udziału w chińskich wystawach, takich jak China-CEEC Expo i China International Import Expo. Tak, aby promować polskie produkty i usługi na rynku chińskim.

Po drugie, uważam, że obie strony powinny promować liberalizację i ułatwienia w handlu i w inwestycjach, aby zapewnić uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla firm z drugiego kraju. Zwłaszcza w świetle nakładanych przez UE ceł na chińskie pojazdy elektryczne ważne jest, by promować utrzymywanie dotychczasowego porządku w handlu międzynarodowym.

To uwaga do taryf nakładanych przez prezydenta Donalda Trumpa? Jak nowa polityka USA może wpłynąć na relacje handlowe między Chinami a Polską?

Rząd USA nadużywał pojęcia „wzajemnych taryf” i promował jednostronność w wymianie handlowej, co poważnie wpłynęło na międzynarodowy porządek gospodarczy i handlowy. Chiny są gotowe współpracować ze społecznością międzynarodową, w tym z Polską, aby wspólnie utrzymać wielostronny system handlowy, i aby do tego świata chaosu, który mamy obecnie, przywrócić stabilność. Chciałabym, żeby przedsiębiorcy z obu krajów przyczynili się do współpracy i rozwoju relacji między Chinami a Polską.

Dzięki jakim działaniom?

Po pierwsze, należy wzmocnić współpracę we wspólnym budowaniu inicjatywy Pasa i Szlaku. Wspólnie powinniśmy promować duże projekty, takie jak China-Europe Express, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego połączenia kolejowego i zabezpieczyć stabilność globalnego łańcucha produkcji i dostaw.

Po drugie, powinniśmy promować współpracę w zielonych, niskoemisyjnych gałęziach przemysłu, takich jak nowe materiały przemysłowe i czysta energia. To przysłuży się zrównoważonemu, zielonemu wzrostowi gospodarczemu.

Po trzecie, należy promować inkluzywny rozwój w dziedzinach nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i big data. Ważne, by rozwój tej technologii był jak najbardziej inkluzywny i dotyczył jak największej liczby podmiotów gospodarczych i społeczeństwa.

Polska ma dla Pekinu szczególne znaczenie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej?

Polska jest jednym z pierwszych krajów, które podpisały z Chinami międzyrządowe memorandum o porozumieniu w sprawie „Pasa i Szlaku”. Około 90 proc. pociągów Chiny-Europa przejeżdża przez Polskę lub przyjeżdża do Polski. Status Polski jako węzła transportowego łączącego Chiny z Europą Środkowo-Wschodnią staje się coraz bardziej widoczny. Ponadto coraz więcej chińskich firm intensywnie rozwija się na polskim rynku, a łączna wartość bezpośrednich inwestycji chińskich w Polsce przekracza już 4 mld dol. Polska jest ważnym krajem rolniczym, a jej produkty rolne są głęboko rozpoznawane i uwielbiane przez chińskich konsumentów.