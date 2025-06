Rozmawialiśmy cały dzień wczoraj i będziemy rozmawiać cały dzień dzisiaj – powiedział dziennikarzom Howard Lutnick, sekretarz handlu USA, we wtorek rano, nim udał się na spotkanie z chińską delegacją. Wysocy rangą przedstawiciele dwóch największych globalnych gospodarek starają się doprowadzić do odprężenia w wojnie handlowej, która zaostrzyła się po objęciu w styczniu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa. Głównym tematem rozmów są wzajemne restrykcje eksportowe. Według Trumpa rozmowy idą dobrze, a on sam otrzymuje od swojego zespołu w Londynie „wyłącznie dobre raporty”. Amerykański prezydent nie zdradził żadnych szczegółów negocjacji.

