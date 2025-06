Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał z prezydentem USA o nowym prezydencie Karolu Nawrockim. Ale nie był to jedyny temat rozmowy z Donaldem Trumpem.

Głównym tematem- jak poinformował prezydent Andrzej Duda na platformie X- były sprawy bezpieczeństwa Polski w kontekście zakończonego szczytu B9 w Wilnie i nadchodzącego szczytu NATO w Hadze. Pojawiła się też, często poruszana przez Donalda Trumpa w kontaktach z europejskimi politykami, kwestia zwiększenia poziomu wydatków państw członkowskich na obronność.

O czym Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem?

Unia Europejska przymierza się do programu SAFE, który jest systemem pożyczek na obronność. Założenia są takie, żeby 65 proc. kwoty w programie państwa członkowskie wydawały na rynku wewnętrznym. To próba wzmocnienia niezależności UE i poprawy jej konkurencyjności. Spore napięcie w kontaktach z USA wciąż wywołują jednak wydatki na obronność. W czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział, że zaproponuje cel 5 proc. PKB nakładów na obronność, a przyjęcie nowego planu inwestycji obronnych będzie priorytetem na zbliżającym się szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Hadze. Nie spotkało się to z jednomyślnym aplauzem, np. Hiszpania stoi na stanowisku, że 2 proc. wystarczy by mogła się wywiązać ze swoich zobowiązań. Z kolei w środę ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker potwierdził, że Waszyngton będzie domagał się od wszystkich sojuszników, w tym od Madrytu, przeznaczenia co najmniej 5 proc. PKB na obronność.

Według raportu NATO za 2024 r. w sprawie wydatków państw członkowskich na obronność 22 z 32 krajów Sojuszu przekroczyły próg 2 proc. PKB. Hiszpania znalazła się na końcu zestawienia z 1,24 proc.; na czele jest Polska, która w ubiegłym roku przeznaczyła na ten cel 4,07 proc. PKB.

Karol Nawrocki będzie miał dobre relacje z Donaldem Trumpem?

Drugim tematem, o którym Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem były wybory prezydenckie w Polsce. "Zapewniłem Prezydenta Trumpa, że zwycięstwo Karola Nawrockiego w polskich wyborach daje gwarancję ciągłości polityki państwa w jej kluczowych wymiarach – zwłaszcza w zakresie kontynuacji znakomitych relacji transatlantyckich oraz ścisłej współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno instytucjonalnie, jak i osobiście z Prezydentem Trumpem"- napisał Duda na platformie X.

Wcześniej Donald Trump pogratulował zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu w wyborach prezydenckich 2025. We wtorek rano czasu polskiego wyraził zadowolenie z powodu wyboru Nawrockiego: "Sojusznik Trumpa wygrał w Polsce, wywołując szok w całej Europie" - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.