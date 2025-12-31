Uzyskanie paszportu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, której wysokość określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Ustawodawca przewidział jednak liczne ulgi, mające na celu wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej lub materialnej. W 2026 r. katalog uprawnień do zniżek pozostaje zasadniczo niezmieniony, choć w praktyce pojawiają się pytania o zakres dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku.

Podstawowa opłata paszportowa w 2026 r.

W 2026 r. standardowa opłata za wydanie paszportu dla osoby dorosłej wynosi 140 zł. Opłata ta obowiązuje osoby, które nie spełniają warunków do skorzystania z żadnej z ustawowych ulg. W przypadku paszportów dla dzieci oraz dokumentów o krótszym terminie ważności stosowane są odrębne stawki.

Komu przysługuje ulga 50 i 75 proc.

Do ulgi w wysokości 50 proc. uprawnieni są m.in. uczniowie, studenci, emeryci, renciści oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z kolei 75-procentowa zniżka przysługuje dzieciom do 12. roku życia oraz osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Warunkiem skorzystania z ulgi jest okazanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego status uprawniający do zniżki.

Zwolnienie z opłaty paszportowej

W 2026 r. całkowicie z opłaty paszportowej zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 70 lat, a także osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub korzystające z pomocy społecznej, jeżeli ich wyjazd za granicę ma związek z leczeniem lub sprawami rodzinnymi. Zwolnienie wymaga potwierdzenia przez właściwy organ.

Dokumenty i procedura

Ulga na paszport nie jest przyznawana automatycznie. Wnioskodawca musi wykazać swoje uprawnienie w dniu składania wniosku. W 2026 r. organy paszportowe zwracają szczególną uwagę na aktualność orzeczeń o niepełnosprawności oraz legitymacji emeryta lub rencisty.