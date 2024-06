Parlament Czarnogóry przyjął w nocy z piątku na sobotę wszystkie niezbędne ustawy, aby uzyskać pozytywny raport Komisji Europejskiej z oceny spełnienia tymczasowych standardów dotyczących praworządności - poinformował w sobotę premier Milojko Spajić. To ważny krok przybliżający kraj do UE - podkreśliły lokalne media.

Komisja Europejska zaleca konferencję międzyrządową z Czarnogórą

Komisja Europejska zaleciła odbycie Konferencji Międzyrządowej z Czarnogórą i przesłała pozytywne sprawozdanie w sprawie spełnienia tymczasowych kryteriów określonych w rozdziałach 23 i 24.

Uzyskanie pozytywnej oceny jest wskaźnikiem postępu kraju w obszarze praworządności i sądownictwa oraz gotowości do kolejnej fazy dostosowywania się do standardów UE na drodze do pełnego członkostwa.

Raport KE państwom członkowskim UE i oczekiwanie na decyzję w czerwcu

Komisja Europejska przekazała raport państwom członkowskim UE, które ostatecznie decydują o kontynuacji procesu negocjacji akcesyjnych. Ostatecznej decyzji w sprawie oczekuje się w połowie czerwca - zaznaczyły media. Po ostatecznej decyzji ws. wymogów przejściowych, Podgorica otrzyma standardy ostateczne, których spełnienie pozwoli zamknąć negocjacje dotyczące rozdziałów 23 i 24.

W komentarzu do decyzji parlamentu minister sprawiedliwości Czarnogóry Andrej Milović, którego resort zajmował się nowelizacją ustaw z zakresu praworządności, podziękował na platformie X parlamentarzystom i "niewidzialnym bohaterom, którzy przygotowali zmiany prawne". "Niech żyje europejska Czarnogóra!" - dodał.

Ustawy, których przyjęcie było warunkiem uzyskania pozytywnej oceny KE, dotyczą walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, reformy prokuratury i sądownictwa, a także prawa medialnego.

Postępy Czarnogóry na drodze do członkostwa w UE

Czarnogóra wystąpiła o członkostwo w UE w grudniu 2008 r., a w grudniu 2010 r. uzyskała status kraju kandydującego do UE. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2012 r. Dotychczas otwarto 33 z 35 rozdziałów negocjacyjnych. Serbia, inny bałkański kraj prowadzący negocjacje z UE, otworzyła dotąd 22 rozdziały.