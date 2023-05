Pomimo działań wojennych i obiektywnych trudności takich jak przerwy w dostawie prądu, biznes na Ukrainie się rozwija; ponad 5 razy więcej firm powstało na Ukrainie, niż zakończyło działalność - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu ośrodka analitycznego Opendatabot.

Na początku kwietnia 2023 roku liczba zarejestrowanych firm jednoosobowych wynosiła prawie 2 mln, a większych - ponad 1,2 mln. Po raz pierwszy nie wzrosła liczba zamykanych przedsiębiorstw jednoosobowych. Dotychczas na Ukrainie kończyło działalność średnio 260 tys. takich firm rocznie, a w badanym okresie (od 1 kwietnia 2022 do 1 kwietnia 2023) - zamknięto niecałe 204 tys., zarejestrowano natomiast niemal 209 tys. nowych.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wyraźnie widać różnicę pomiędzy biznesami zamykanymi, a nowo otwieranymi. Tych pierwszych było 5728, powstało natomiast ponad 32 tys. nowych.

Przytoczone dane dotyczą okresu od 1 kwietnia 2022 do 1 kwietnia 2023. Ośrodek analityczny przypomniał, że od początku wojny (od 24 lutego 2022 - PAP) do końca marca 2022 r. nie funkcjonował ukraiński urząd rejestrujący działalność gospodarczą, co oznaczało brak możliwości rejestracji nowej firmy lub zamknięcia istniejącej w sensie prawnym. (PAP)

