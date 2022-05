Linia LHS rzeczywiście daje duże możliwości. To zbudowana jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku trasa kolejowa o długości prawie 400 km i rozstawie szyn 1529 mm, czyli takim jak na Ukrainie. Ciągnie się od granicy w Hrubieszowie do terminalu przeładunkowego w Sławkowie, który znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od Katowic. W PRL służyła głównie do wywozu siarki i węgla do ZSRR. Po upadku obu państw była nieco zapomniana, a na znaczeniu zaczęła zyskiwać dopiero w ostatnich latach. Linii przydałyby się jednak elektryfikacja, a wzdłuż niej budowa nowych terminali przeładunkowych.

Na pozostałych kolejowych przejściach granicznych tory szerokie łączą się z normalnymi (1435 mm). To wiąże się z koniecznością wymiany wózków w wagonach lub przeładunku towarów . W tych miejscach infrastruktura jest mocno zaniedbana. – Na siedem kolejowych przejść granicznych z Ukrainą ruch towarowy odbywa się w czterech. W trzech miejscach tory są nieprzejezdne lub nawet rozebrane. To dwa przejścia na Podkarpaciu, Krościenko i Przemyśl-Malhowice, oraz jedno na Lubelszczyźnie, koło Rawy Ruskiej – wylicza Jakub Majewski, szef fundacji Pro Kolej. – Ukraina jest krajem, gdzie kolej jest podstawowym środkiem transportu towarów. Jednak my jak na razie nie jesteśmy w stanie ich odebrać – zaznacza.

Majewski wyjaśnia, że te przejścia, które są czynne, mają słabą przepustowość. W ostatnich latach kolejarze nie nadawali też priorytetu modernizacjom tras do granicy z Ukrainą. – Tak jak w przypadku linii tranzytowej od granicy z Niemcami do przejścia w Małaszewiczach na granicy z Białorusią kończy się przebudowa, która zapewni standardy europejskie, to trasy w stronę Ukrainy nie zapewniają dobrych prędkości czy nacisków. Potencjał ma zwłaszcza przebiegająca przez południe kraju linia E30, która prowadzi do Przemyśla i Medyki, ale najlepsze parametry ma tylko do Rzeszowa – mówi Majewski. Według niego w planach inwestycyjnych na najbliższe miesiące i lata trzeba uwzględnić liczne prace na trasach do granicy. Oczywiście musi to być odpowiednio uzgodnione i skoordynowane z zamierzeniami Ukraińców.