Jeśli NATO nie chce, albo nie może zamknąć nieba nad Ukrainą, to dajcie nam chociaż broń i zrobimy to sami - wezwał we wtorek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiOU) Ołeksij Daniłow w oświadczeniu opublikowanym w serwisie Facebook.

Reklama "Jeśli NATO nie chce, albo nie może zamknąć nieba nad Ukrainą, zamkniemy je sami. Tylko dajcie nam broń, skoro leży u was w pokrowcach" - zaapelował Daniłow. Reklama https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1387120851702161 "Właśnie teraz, w tej chwili, w tym dniu potrzebujemy jak najszybszej i praktycznej pomocy, od której zabezpieczenia zależy zwycięstwo Ukrainy i brak klęski Zachodu. To kwestia ochrony ukraińskiego nieba - przekazanie lotnictwa bojowego i systemów obrony powietrznej" - dodał. "Od tego zależy, czy Rosja będzie zabijać nasze dzieci i kobiety, naszych rodziców i osoby starsze" - przekonywał. (PAP) asc/ tebe/