Największym wyzwaniem będą zmiany poza sektorem energetycznym - szczególnie mam na myśli transport i budynki. Dotychczas bowiem nie było tam jasnych ram ograniczenia emisji, wiele pozostawiono w kompetencji państw członkowskich. Postęp zmian w tych sektorach jest zatem mocno zróżnicowany, ale także mniejsza jest świadomość co do ich potrzeby. A one postępują - np. nowa koalicja rządowa w Niemczech ogłasza, że będzie wycofywała ogrzewanie gazowe z budynków w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.