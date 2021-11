Cały pakiet to ponad 4 tys. stron dokumentów składających się na 13 propozycji aktów legislacyjnych, obejmujących wiele sektorów gospodarki - od energetyki, poprzez transport aż po rolnictwo. Mówiąc ogólnie, zawiera zestaw unijnych aktów prawnych, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. względem roku 1990. Ma on być zrealizowany do 2030 r. Zdaniem wielu ekspertów Fit for 55 jest niezbędnym krokiem, by zrealizować zapowiedziany w Europejskim Zielonym Ładzie cel, jakim jest osiągniecie przez wspólnotę neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.