Jednym ze skutków przewidzianej przez pakiet Fit for 55 transformacji gospodarczej i energetycznej mogą być rosnące w całej Europie rachunki za energię. Będzie to efekt wzrostu kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla za sprawą stopniowego ograniczania ich podaży i objęcia systemem opłat za emisje nowych dziedzin, m.in. transportu i budownictwa. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w Polsce – ze względu na lokalne uwarunkowania (większe uzależnienie od węgla i niższe dochody) – skutki mogą być szczególnie dotkliwe.