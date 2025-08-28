Prognozy cen mieszkań w 2025 r.

Mikołaj Konopka, prezes Dom Development, powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej, że ceny mieszkań nie powinny się obniżyć w najbliższych miesiącach. Zamiast tego przewiduje stabilizację na rynku mieszkaniowym w Polsce. Ceny mieszkań według Konopki, w związku z kosztami już poniesionymi przez deweloperów na zakup działek i budowę, raczej nie spadną, a ewentualne wzrosty będą zbliżone do tempa inflacji.

- Wydaje mi się, że ceny będą ustabilizowane. Nie spodziewam się znaczących obniżek cen. (...) Nie będzie też gwałtowanych zmian, jak chodzi o ceny do góry, zgodne z inflacją, czyli praktycznie żadne, podwyżki będą funkcjonowały - powiedział prezes.

Zaznaczył jednak, że niektórzy deweloperzy mogą obniżać ceny w celu ratowania płynności finansowej, ale nie wpłynie to znacząco na rynek jako całość. Ten Konopka ocenił jako stabilny.

Stabilizacja rynku mieszkaniowego w Polsce. Dlaczego nie doszło do odwrócenia trendu?

Co jeszcze prezes Dom Development powiedział o rynku mieszkaniowym w Polsce? Wskazał również, że ograniczenie wprowadzania nowych projektów mieszkaniowych pozwoli na zrównoważenie relacji między podażą a popytem.

- Mieliśmy (na rynku – przyp. red.) symptom odwrócenia trendu - w czerwcu wydawało się, że na niektórych rynkach sprzedaż przewyższała wprowadzenia, ale lipiec ten trend odwrócił. Znowu mieliśmy większą liczbę lokali wprowadzonych niż sprzedanych. Moja ocena jest taka, że w związku z tym, że w wielu firmach stock niesprzedanych mieszkań rośnie - na rynkach, na których my operujemy średnio stock niesprzedanych mieszkań sięga 15 proc. oferty i rośnie - myślę, że zarządy spółek będą podejmować decyzje o wstrzymywaniu rozpoczęcia nowych inwestycji i będziemy obserwować okres stabilizacji. Nawet przewiduję, że w IV kwartale będzie mniej wprowadzeń niż jednostek sprzedanych - powiedział Mikołaj Konopka, prezes Dom Development,