Można do tej listy dodać prezydenta Rumunii Nicușora Dana, który udaje się na posiedzenie jako obserwator, a nie pełnoprawny uczestnik. Być może ktoś jeszcze zdecyduje się na przyjazd w ostatniej chwili. Niemniej jak na radę, za pomocą której Trump miał zarządzać światem, to wizerunkowa porażka. Do USA z różnych powodów nie udają się nawet bliscy ideologicznie liderzy. Nie ma na razie na liście obecności większości prawicowych przywódców latynoamerykańskich w rodzaju Salwadorczyka Nayiba Bukelego, choć oni akurat przyjadą do Trumpa na początku marca. Nie ma premiera Izraela Binjamina Netanjahu, którego Trump wspiera nawet wtedy, kiedy nie musi, choć ma się pojawić jego szef dyplomacji Gideon Sa’ar. Nie ma aliantów ruchu MAGA z Europy: Giorgii Meloni z Włoch ani Karola Nawrockiego.

Nawet Łukaszenka nie poleciał do Trumpa