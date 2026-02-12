Dramatyczna decyzja linii lotniczych: zawieszenie rejsów i loty ratunkowe

Linie lotnicze Rossiya Airlines, należące do grupy Aerofłot, uruchomiły specjalne połączenia na Kubę, aby ewakuować rosyjskich turystów z wyspy, która zmaga się z poważnym niedoborem paliwa. W związku z tym przewoźnik tymczasowo zawiesza regularne loty od czwartku, informuje Radio Marti.

4 tysiące turystów uwięzionych w Hawanie i Varadero

Według szacunków rozgłośni, w Hawanie i Varadero może obecnie przebywać około 4 tysiące rosyjskich turystów, którzy w obliczu kryzysu paliwowego potrzebują bezpiecznego powrotu do kraju. Skąd problemy na rajskiej wyspie?

Zakaz sprzedaży paliwa lotniczego – co to oznacza dla podróżnych?

Loty ewakuacyjne są konsekwencją decyzji kubańskich władz o zakazie sprzedaży paliwa lotniczego. Rosyjskie samoloty będą startować z Moskwy bez pasażerów, aby dotrzeć do Hawany i Varadero, gdzie obecnie nie ma możliwości tankowania maszyn.

Skutki zatrzymania Nicolasa Maduro: dlaczego na Kubie zabrakło ropy?

Kryzys paliwowy na Kubie nasila się od ponad dwóch lat z powodu niedoborów energii i paliwa. Sytuacja pogorszyła się po zatrzymaniu 3 stycznia prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro przez siły amerykańskie, co spowodowało ograniczenie dostaw wenezuelskiej ropy na wyspę. Choć Meksyk wcześniej dostarczał ropę, wstrzymał transport po groźbach sankcji ze strony USA.

Chaos na wyspie: brak energii, żywności i leków paraliżuje kurorty

Braki paliwa i energii przyczyniają się do chaosu energetycznego na Kubie, a mieszkańcy i turyści odczuwają też niedobory żywności i leków. Sytuacja gospodarcza wyspy odbiła się również na ruchu turystycznym: w 2024 roku na Kubie było 43,8 tysiąca rosyjskich turystów, podczas gdy w 2025 roku ich liczba spadła do 22,3 tysiąca.