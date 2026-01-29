Uszakow, zapytany o to, czy sprawy terytorialne są jedynymi nierozwiązanymi kwestiami między Rosją i Ukrainą, odparł: „Nie sądzę”. Nie wymienił jednak innych punktów spornych.

Sekretarz stanu USA Maco Rubio powiedział w środę, że trwają intensywne prace nad uzgodnieniem tej kwestii. Określił różnicę zdań w tej sprawie jako kluczowy pozostający jeszcze do wyjaśnienia problem, który „bardzo trudno” rozwiązać.

Rosja chce, by Ukraina wycofała się z całego obwodu donieckiego, co oznacza, że Kijów miałby oddać wciąż kontrolowane przez siebie 20 proc. tego regionu. Ukraina podkreśla, że nie chce odstępować Rosji obszarów, których nie zdobyto na polu walki.

Pierwsza runda trójstronnych ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich negocjacji pokojowych odbyła się w miniony piątek i sobotę, 23 i 24 stycznia, w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi. Kolejna planowana jest w najbliższych dniach. (PAP)