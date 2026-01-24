Negocjacje pomiędzy przedstawicielami trzech krajów rozpoczęły się w piątek i jak dotąd nie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia.
Piątkowe negocjacje koncentrowały się na strefach buforowych i mechanizmach kontroli - powiadomiła w sobotę brytyjska telewizja Sky News. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję