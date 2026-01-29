- Mówimy o kryminalistach, gwałcicielach, bardzo złych ludziach - podkreślił estoński minister przed spotkaniem szefów dyplomacji państw UE. Jak dodał, już dzisiaj UE ma problemy z atakami hybrydowymi, do których Rosja werbuje obywateli Unii.

- Jestem przekonany, że po wojnie Putin będzie chciał wypchnąć tych ludzi z powrotem do UE - dodał Tsahkna.

Estonia ma już swoją czarną listę

Jak powiedział, Estonia stworzyła już taką czarną listę. Znalazło się na niej 600 nazwisk.

- Ale Estonia nie może tego robić sama. Potrzebujemy skoordynowanego działania UE. Musimy zakazać wjazdu do strefy Schengen każdej osobie, to dużo pracy - podkreślił Tsahkna.

Według niego utworzenie takiej czarnej listy nie wymaga nakładania osobnych sankcji, ponieważ każde państwo należące do strefy Schengen ma listę osób objętych zakazem wjazdu.

- Dlatego będę dzisiaj pytał ministrów, czy jesteśmy gotowi na zakończenie wojny w Ukrainie w tym zakresie - zapowiedział.

Tsahkna będzie się też domagał rewizji polityki UE wobec Kuby. - Przyjęliśmy ją w 2016 roku, teraz jest rok 2026 i Unia Europejska nadal wspiera finansowo różne projekty. Wspieramy więc reżim, który tak naprawdę wspiera Rosję i również nie jest demokratyczny - zaznaczył.