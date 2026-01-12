Trump repostował na Truth Social wiadomość od użytkownika o nazwie Cliff Smith, który 8 stycznia opublikował swój post o treści: „Marco Rubio zostanie prezydentem Kuby”. Amerykański prezydent w komentarzu w niedzielę napisał: „Brzmi świetnie”.

Cliff Smith to w Ameryce nikomu nieznana postać, a siebie określa jako „konserwatywnego Kalifornijczyka”. Jego konto ma mniej niż 500 obserwujących.

Wcześniej w niedzielę Trump ostrzegł władze Kuby, że nie będą już otrzymywać pieniędzy i ropy naftowej z Wenezueli, jak było to przez ostatnie lata, i zasugerował im zawarcie układu z nim, zanim będzie za późno.

„Kuba przez wiele lat żyła dzięki ogromnym ilościom ROPY i PIENIĘDZY z Wenezueli. W zamian Kuba zapewniała »usługi bezpieczeństwa« dla dwóch ostatnich dyktatorów Wenezueli, ALE JUŻ NIE! Większość tych Kubańczyków ZGINĘŁA w wyniku ataku USA w zeszłym tygodniu, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony przed bandytami i szantażystami, którzy przez tyle lat trzymali ją w szachu” - napisał Trump na Truth Social. (PAP)

