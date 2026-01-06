Trump: USA przyjmują migrantów z „gorszych krajów” zamiast Skandynawów

Tygodnik „Newsweek” przypomniał w ostatnim wydaniu, że Trump przemawiając w grudniu na wiecu w Pensylwanii atakował Demokratów, twierdząc, że USA przyjmują migrantów z „g...nianych krajów” zamiast „miłe osoby” z Norwegii, Szwecji czy Danii. Zamiast Skandynawów USA „zawsze przyjmuje ludzi z Somalii, miejsc, (...) w zapaści, brudnych, obrzydliwych, przepełnionych przestępczością” - twierdził prezydent.

Lund odpowiedział, odrzucając zaproszenie Trumpa. Oświadczył we wpisie na portalu społecznościowym, że przyjrzał się ofercie, ale amerykański „pakiet świadczeń jest okropny” . Wymienił krótkie amerykańskie urlopy, brak urlopu macierzyńskiego i powszechnych ubezpieczeń medycznych. „Przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych byłaby obecnie jak wyjście ze spa i podjęcie pracy na rozpalonym ulicznym stoisku z hot dogami. Dzięki, ale zostaniemy w śniegu” - napisał.

Biały Dom odpowiada na krytykę norweskiego muzyka

W wywiadzie dla „Newsweeka” Lund stwierdził, że osoba proponująca Norwegom przeprowadzkę najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy, że byłaby ona dla nich „ogromną degradacją”. - Nie chcę być złośliwy. Patrzę tylko na pakiet świadczeń - powiedział.

W odpowiedzi na prośbę tygodnika o komentarz, rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson powiedziała, że Trump ma rację. „Ameryka to najwspanialszy kraj na świecie. Obcokrajowcy, którzy przybywają do naszego kraju i nienawidzą Ameryki, nie przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki i odmawiają asymilacji w naszym społeczeństwie, nie powinni tu przebywać”.

Wpis Lunda miał szeroki zasięg i ponad 83 tys. polubień. - Połowa ludzi zgadza się ze mną, a druga połowa nazywa mnie idiotą i każe mi trzymać się z dala od spraw Ameryki - stwierdził muzyk. (PAP)