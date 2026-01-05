Minister obrony Kolumbii Pedro Arnulfo Sanchez poinformował w rozmowie z telewizją CNN, że do niedzielnego popołudnia kolumbijska armia zwiększyła liczebność posterunków w rejonach o dużej aktywności paramilitarnych struktur powiązanych z przemytem narkotyków. Chodzi przede wszystkim o ugrupowania takie jak ELN oraz Tren de Aragua, które od lat operują po obu stronach granicy.

– Zdecydowaliśmy się na wzmocnienie obecności wojskowej w newralgicznych punktach granicy ze względu na zmianę sytuacji politycznej w Wenezueli po interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych – powiedział Sanchez. Jak zaznaczył, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ograniczenie ryzyka destabilizacji oraz ewentualnych prób wykorzystania chaosu przez zorganizowane grupy przestępcze.

Granica Kolumbii z Wenezuelą „pozostaje spokojna”

Niezależny dziennik wenezuelski El Nacional zwrócił uwagę, że mimo widocznego zwiększenia liczby żołnierzy po stronie kolumbijskiej, sytuacja na samej granicy nie uległa gwałtownej zmianie. „Granica Wenezueli z Kolumbią pozostaje spokojna” – odnotowała redakcja, wskazując jednocześnie na inny, wyraźny efekt ostatnich wydarzeń.

„Jedyną widoczną różnicą jest przybycie na granicę licznych dziennikarzy zagranicznych, poszukujących informacji i opinii Wenezuelczyków na temat ujęcia Maduro, a także możliwej zmiany sytuacji w kraju” – napisał „El Nacional”. Według gazety lokalne społeczności funkcjonują bez zakłóceń, a służby graniczne nie informują o incydentach.

Amerykańskie uderzenia w Caracas i cele ataków

Do przełomowych wydarzeń doszło w sobotę we wczesnych godzinach porannych. Wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło serię precyzyjnych uderzeń na terenie aglomeracji Caracas. Jak przekazano, jednym z głównych celów był Fort Tiuna, gdzie znajduje się siedziba resortu obrony oraz dowództwo wenezuelskiej armii.

Ataki objęły również port w mieście La Guaira oraz lotnisk Higuerote. Operacja miała charakter skoordynowany i była wymierzona w kluczową infrastrukturę wojskową oraz logistyczną państwa.

Ujęcie Nicolása Maduro i transport do USA

Podczas interwencji siły amerykańskie zatrzymały Nicolás Maduro oraz jego żonę Cilia Flores. Oboje zostali jeszcze w sobotę przetransportowani do stanu Nowy Jork, gdzie w poniedziałek mają stanąć przed sądem. Według przekazanych informacji zarzuty dotyczą przestępstw związanych z narkotykami oraz terroryzmem.

Te wydarzenia stały się bezpośrednim impulsem do wzmożonych działań kolumbijskiej armii na granicy. Bogota podkreśla, że celem jest zabezpieczenie własnego terytorium i zapobieżenie przenikaniu niestabilności z Wenezueli, zwłaszcza w regionach, gdzie od lat aktywne są zbrojne struktury paramilitarne.