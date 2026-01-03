Unia Europejska śledzi sytuację w Wenezueli po doniesieniach o zatrzymaniu Maduro

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła w sobotę, że Unia Europejska konsekwentnie nie uznaje Nicolasa Maduro za legalnego przywódcę Wenezueli i opowiada się za pokojową zmianą władzy. Jej komentarz pojawił się po rozmowie z sekretarzem stanu USA, Markiem Rubio, w kontekście alarmujących doniesień z kraju latynoamerykańskiego.

Unia Europejska śledzi los obywateli UE w Wenezueli

Na platformie X Kallas zaznaczyła, że priorytetem UE jest bezpieczeństwo obywateli unijnych przebywających w Wenezueli. „Uważnie obserwujemy rozwój wydarzeń w kraju i wzywamy wszystkie strony do powściągliwości” – napisała.

UE: USA musi przestrzegać prawa

Przypomniała również, że w każdej sytuacji należy przestrzegać prawa międzynarodowego oraz postanowień Karty Narodów Zjednoczonych. Wysoka przedstawicielka UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa dodała, że kwestie te omawiała z amerykańskim sekretarzem stanu.