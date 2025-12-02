W spotkaniu uczestniczą też wysłannik Putina Kiriłł Dmitrijew oraz doradca prezydenta ds. międzynarodowych Jurij Uszakow.

Rozmowy o amerykańskim planie pokojowym

Rozmowy mają dotyczyć rezultatów prac przedstawicieli Ukrainy i USA nad propozycją pokojową strony amerykańskiej. Rzecznik Kremla ocenił we wtorek w rozmowie z dziennikarzami, że propozycje administracji USA są dobrą podstawą dla dalszych rokowań i uregulowaniu sytuacji w Ukrainie.

Tuż przed spotkaniem Putin oskarżył państwa europejskie o podkopywanie wysiłków pokojowych Trumpa poprzez wysuwanie żądań, które są z punktu widzenia Rosji nie do przyjęcia.

Zapewnił też, że nie chce wojny z Europą, ale jeśli Europa ją zacznie, to Rosja jest gotowa walczyć choćby zaraz.

Zełenski w Dublinie

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udał się z wizytą do Irlandii. W Dublinie spotkał się m.in. z ukraińską delegacją powracającą z rozmów z USA na Florydzie.

- Trwająca wojna z Rosją jest „najbardziej niszczycielską wojną o wolność” od czasów II wojny światowej – oświadczył we wtorek w Dublinie prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski, przemawiając na posiedzeniu Oireachtasu, czyli przed członkami obu izb parlamentu Irlandii.

Ukraiński przywódca powtórzył swoją ocenę, że „Ukraina jest bliżej pokoju, niż kiedykolwiek wcześniej”. – Jest realna szansa, ale musimy ją wykorzystać – dodał.

Zełenski powiedział, że „nikt nie może zniszczyć świata w pojedynkę – nawet Rosja z garstką swoich przyjaciół”. Podkreślił jednocześnie siłę wsparcia, jaką Ukraina otrzymuje od państw sojuszniczych.

Zwracając się do członków irlandzkiego parlamentu, prezydent Ukrainy stwierdził, że jedność europejska, którą udało się osiągnąć w odpowiedzi na pełnoskalowe rosyjskie ataki na Ukrainę rozpoczęte w 2022 r., musi być chroniona.

- Rosja chce traktować Ukrainę jak swoją własność, a Ukraińców tak, jakby byli zwierzętami gospodarczymi na jej podwórku – powiedział Zełenski. Wezwał on polityków, aby nadal wywierali presję na Moskwę i domagali się rozliczenia zbrodni popełnionych podczas wojny, dodając, że agresor „musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności”.

Kończąc wystąpienie, prezydent ostrzegł, że „bez sprawiedliwego pokoju nienawiść nie zniknie, ale będzie nadal się tlić i prowokować nową przemoc”.

Przewodnicząca Dail Eireann, czyli izby niższej, Verona Murphy, witając Zełenskiego, stwierdziła, że historia Irlandii „uczy nas, że dialog, nawet trudny, może przynieść pokój”. - Jako kraj neutralny militarnie, Irlandia nie jest i nigdy nie będzie moralnie neutralna w obliczu okrucieństw. Nasza neutralność jest zobowiązaniem do pokoju, a nie obojętnością – zaznaczyła.

Murphy zapewniła, że Irlandia „będzie mocno stać” po stronie Ukrainy.

Przed wystąpieniem na posiedzeniu Oireachtasu, Zełenski spotkał się z prezydentką Irlandii Catherine Connolly, dla której było to pierwsze spotkanie z głową państwa od objęcia urzędu w listopadzie. Przeprowadził także rozmowę z irlandzkim premierem Michaelem Martinem, który zadeklarował poparcie Ukrainy w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej.

To pierwsza oficjalna wizyta Zełenskiego w Dublinie. W 2022 r. wygłosił on przemówienie przed członkami Dail Eireann online.

Irlandzki rząd zobowiązał się we wtorek przeznaczyć 100 mln euro na wsparcie militarne dla Ukrainy i dodatkowe 25 mln euro na potrzeby energetyczne. Oznacza to zwiększenie łącznej kwoty pomocy wojskowej do 200 mln euro w tym roku.