Uszakow poinformował, że przedstawiciele rosyjskich służb wywiadowczych spotkali się w Abu Zabi ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, z którymi rozmawiali o „bardzo drażliwych kwestiach”, w tym o wymianie jeńców. W Abu Zabi doszło także do nieplanowanego wcześniej spotkania z ministrem sił lądowych USA Danem Driscollem, ale nie rozmawiano z nim na temat najnowszej wersji planu pokojowego dla Ukrainy.

Jurij Uszakow potwierdza otrzymanie planu pokojowego USA dla Ukrainy

- Nie, plan pokojowy nie był dyskutowany w Abu Zabi. Plan pokojowy nie był dyskutowany na szeroką skalę z nikim. Widzieliśmy go, został nam przekazany, ale nie było jeszcze żadnych dyskusji - powiedział Uszakow, cytowany przez Reutersa z powołaniem na rosyjską telewizję państwową.

Bloomberg ujawnia rozmowę Uszakow–Witkoff o Ukrainie

Doradca Putina przekazał, że planuje omówić ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem sprawę ujawnionego przez agencję Bloomberga zapisu ich rozmowy telefonicznej z 14 października. Z rozmowy wynika, że Witkoff radził Uszakowowi, jak ma się zachowywać wobec Trumpa przed jego spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Opublikowanie przez Bloomberga transkrypcji z rozmowy ocenił jako próbę utrudnienia rozmów dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego dla Ukrainy.

Wcześniej w środę Uszakow poinformował, że Witkoff ma przyjechać do Moskwy w przyszłym tygodniu na rozmowy o planie pokojowym dla Ukrainy.