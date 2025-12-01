Wcześniej rzecznik Kremla oświadczył, że strona rosyjska spodziewa się otrzymać pełniejsze informacje na temat punktów planu pokojowego uzgodnionego z Ukrainą nim delegacja amerykańska dotrze do Moskwy - przekazał portal Gazeta.ru. Dodał, że przed rozmowami z wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa, Putin odbędzie kilka niepublicznych spotkań przygotowawczych.

Na pytania prasy o szczegóły planowanych rozmów Pieskow podkreślił, że nie ma zamiaru uprawiać „dyplomacji megafonowej”.

W niedzielę na Florydzie odbyły się rozmowy przedstawicieli władz USA i Ukrainy na temat zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po stronie amerykańskiej uczestniczyli w nich sekretarz stanu USA Marco Rubio, Witkoff oraz zięć prezydenta Trumpa, Jared Kushner; zdaniem portalu Axios w moskiewskich rozmowach z Putinem maja uczestniczyć Witkoff i Kushner.

Rubio określił rozmowy na Florydzie jako „produktywne”. Zastrzegł jednak, że „wciąż pozostaje wiele do zrobienia”. Stojący na czele ukraińskiej delegacji Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, określił spotkanie z delegacją USA jako „owocne i udane”.