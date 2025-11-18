Platforma X nie działa

Jedną z pierwszych awarii była ta dotycząca serwisu społecznościowego X, z którego w Polsce korzysta ponad 5 mln użytkowników, a na całym świecie 550 mln. We wtorek po godzinie 12.00 gwałtownie zaczęła rosnąć liczba awarii serwisu zgłoszonych na Downdetector.pl. Obecnie jest ich ponad tysiąc. Połowa z nich dotyczy aplikacji, 35% strony www, a 15% połączeń z serwerem.

Kilkanaście minut później pojawiły się problemy z AWS – Amazon Web Services – który ma szereg usług internetowych obsługiwanych przez sprzedawcę e-commerce Amazon.com. Stąd również problemy m.in. serwisu Canva.

Miesiąc wcześniej również pisaliśmy o globalnej awarii internetu, przez którą wiele osób nie mogło nawet odkurzyć mieszkania.

Wiele serwisów nie działa z powodu awarii Cloudflare - to usługa, przez którą przechodzi większość ruchu w internecie.

Downdetector - których serwisów dotyczy awaria?

Lista serwisów internetowych, których dotyczy awaria:

X

Cloudflare

League of Legends

Amazon Web Services

OpenAI

Canva

Spotify

Jakdojade

BLIK

Facebook

Valorant

Archive of Our Own

Faceit

Google

Azure

LOTTO

Steam

InPost

Nie działa też portal Niebezpiecznik.pl, który często sam informuje o tego typu awariach - a po informacje odsyła właśnie do Cloudflare. Podobnie serwis dziennika "Rzeczpospolita" - rp.pl oraz bakier.pl.

Globalna awaria internetu

Problemy z działaniem serwisów są globalne. Od rana użytkownicy zgłosili już kilka tysięcy awarii platformy X. Cloudflare, firma zajmująca się infrastrukturą internetową, również ma problemy, które wpłynęły na inne usługi. Nie jest jasne, czy te awarie są powiązane.

Około godziny 12.50 czasu polskiego Cloudflare poinformowało na swojej stronie, że bada problem. Akcje firmy spadły o 4,1% w handlu przedsesyjnym.

- Pracujemy nad zrozumieniem pełnego wpływu i rozwiązaniem tego problemu. Kolejne aktualizacje wkrótce - poinformowała firma.

Awaria Cloudflare. Firma naprawia usterkę

Około godziny 14.00 czasu polskiego firma poinformowała, że usterka została usunięta. - Cloudflare jest świadome (problemów) i analizuje usterkę, która spowodowała problemy techniczne u wielu klientów - przekazała firma w komunikacie.

Cloudflare to firma, która odpowiada m.in. za połączenie domeny strony z serwerem i oferuje różnego rodzaju usługi chmurowe. Zapewnia także ochronę stronom przed atakami spamem i DDoS (Distributed Denial of Service). Jest jedną z największych tego typu firm na świecie.