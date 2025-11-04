Polska wyraźnie niezadowolona z działań Berlina

Warszawa zareagowała na te działania z wyraźnym niepokojem. Polskie władze podkreślają, że zaostrzenie kontroli granicznych w strefie Schengen może prowadzić do ograniczenia swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej. Polskie MSZ w specjalnym komunikacie zwróciło uwagę, że decyzja Niemiec stoi w sprzeczności z duchem współpracy europejskiej i może uderzać w relacje sąsiedzkie. Jak zaznaczono, Polska rozumie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, ale oczekuje, że działania Berlina będą zgodne z prawem unijnym i zasadą proporcjonalności.

Niemcy tłumaczą swoje decyzje narastającą presją migracyjną. W tym samym okresie odnotowano 25,3 tysiąca nielegalnych przekroczeń granicy, a służby zatrzymały około 870 przemytników i 4589 osób poszukiwanych. Według Bundespolizei, kontrole mają charakter tymczasowy i są konieczne dla zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Berlin wskazuje również, że odmowa wjazdu dotyczy głównie osób, które próbowały przedostać się z tzw. „bezpiecznych państw trzecich”, co – zgodnie z prawem UE – nie daje podstaw do złożenia wniosku o azyl w Niemczech.

Warszawa: Niemcy ignorują założenia strefy Schengen

W Polsce jednak narasta obawa, że decyzje te mogą doprowadzić do powstawania „korytarzy migracyjnych” po wschodniej stronie granicy niemieckiej. Eksperci ds. bezpieczeństwa ostrzegają, że cofanie osób z terytorium Niemiec może zwiększyć presję migracyjną na Polskę, Czechy czy Austrię. Politycy opozycji apelują o zwołanie konsultacji międzyrządowych i wypracowanie wspólnej polityki granicznej w ramach UE, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

Zgodnie z przepisami Schengen, kontrole graniczne mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych okolicznościach i na ograniczony czas. Tymczasem Niemcy utrzymują je już na wszystkich dziewięciu granicach lądowych, co budzi pytania o długofalowe intencje Berlina. Polska zapowiada, że będzie domagać się omówienia tej kwestii na forum Rady UE, argumentując, że swobodny przepływ osób to jedno z podstawowych osiągnięć wspólnoty, którego nie można poświęcać w imię jednostronnych decyzji politycznych.