- Jestem porażony sytuacją – powiedział agencji AP, apelując do rządu o pomoc w ratowaniu ofiar.

Wcześniej mer oraz dyrektor lokalnego szpitala podali, że rzeka La Digue w nadmorskiej miejscowości Petit-Goave wystąpiła z brzegów i porwała pewną liczbę osób; trwają poszukiwania pozostałych zaginionych.

Rekordowa moc huraganu Melissa

Huragan Melissa dotarł do Jamajki we wtorek jako huragan najwyższej, 5. kategorii. Uderzając w tę wyspę Melissa osiągnęła rekordową moc najsilniejszego jak dotąd w momencie dotarcia do lądu huraganu Labor Day z 1935 r., który zdewastował archipelag Keys u wybrzeży Florydy przy prędkości wiatru dochodzącej do 300 km/h i minimalnym ciśnieniu atmosferycznym 892 milibarów – podała amerykańska Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA).

Według agencji AP Melissa spowodowała śmierć trzech osób na Jamajce i jednej na Dominice, gdzie drugą osobę uznaje się za zaginioną. Sekretarz stanu Jamajki Abka Fitz-Henley podał, że wśród ofiar jest małe dziecko, na które spadło drzewo.

Huragan zmiesza w kierunku Bahamów

Melissa dotarła w środę rano do wybrzeży Kuby już jako łagodniejszy huragan 3. kategorii, po czym jeszcze osłabła do 2. kategorii. Jeszcze tego samego dnia huragan ma się przemieścić w kierunku południowo-wschodnich i środkowych Bahamów.

Na Kubie nadal około 735 tys. ewakuowanych osób pozostaje w tymczasowych schronieniach – podały władze. Wiele domów zawaliło się lub wiatr zerwał z nich dachy, a górskie drogi zostały zablokowane. (PAP)