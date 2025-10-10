Silny wstrząs w Davao Oriental na Filipinach

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 nawiedziło prowincję Davao Oriental na Filipinach. Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (Phivolcs) poinformował, że wstrząs nastąpił ok. godziny 9:40 czasu lokalnego (3:40 w Polsce). Hipocentrum odnotowano na głębokości 20 km, a epicentrum znajdowało się ok. 44 km na południowy wschód od miasta Manay, w południowej części Filipin. Wstrząsy były na tyle silne, że były odczuwalne nawet kilkaset kilometrów od epicentrum.

Ostrzeżenie przed falami tsunami

Instytut wydał także alert przed niebezpiecznymi falami tsunami, które – jak szacowano – miały sięgać „ponad metr powyżej normalnego poziomu pływów”. Z kolei amerykański system ostrzegania przed tsunami przewidywał, że wysokość fal może dochodzić nawet do trzech metrów na wybrzeżach w promieniu 300 km od epicentrum.

Ofiary trzęsienia ziemi

Alarm został odwołany przed godz. 14:00 czasu lokalnego. Na ten moment potwierdzono dwie ofiary śmiertelne. Wstrząsy uszkodziły zabudowania i spowodowały przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przypomnijmy, że to już drugie silne trzęsienie ziemi, do którego doszło na Filipinach w ciągu ostatnich dwóch tygodni – poprzednie nawiedziło kraj 30 września tego roku. Odnotowano 72 ofiary i 500 rannych.