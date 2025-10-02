Fundusz Medyczny wspiera nowoczesną onkologię

O przyznaniu dotacji na realizację projektu DCOPiH zarząd województwa poinformował w nadesłanym komunikacie. Przyznane środki będą wykorzystane na budowę laboratorium diagnostyki molekularnej. Będzie ono częścią nowego szpitala onkologicznego.

Laboratorium genetyczne przy nowym szpitalu we Wrocławiu

Jak poinformowano, środki pozyskane z Funduszu Medycznego zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego. Laboratorium genetyczne ma być najnowocześniejszą tego typu placówką w kraju, które umożliwi szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę nowotworów.

„To ogromne wyróżnienie i potwierdzenie najwyższego poziomu przygotowania projektu przez DCOPiH. Tworząc nowy szpital budujemy przyszłość onkologii. To inwestycja, która stworzy mieszkańcom Dolnego Śląska najwyższej jakości warunki lecznictwa w skutecznej walce z chorobami nowotworowymi” – powiedział cytowany w komunikacie marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.

Onkologia, hematologia, pulmonologia w jednym szpitalu

Nowy szpital onkologiczny we Wrocławiu, który powstaje przy ul. Kosmonautów to największa w historii regionu inwestycja w służbę zdrowia. Jak informują urzędnicy, prace przy budowie są bardzo zaangażowane i przebiegają z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem harmonogramu. Placówka w jednym miejscu będzie skupiać zakresy lecznictwa onkologicznego, hematologicznego wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku oraz chorób płuc. Do tej pory te zadania były podzielone na trzy jednostki.

„Przyznanie tak ogromnych środków to zwieńczenie naszych wieloletnich starań o budowę nowej siedziby. Druga najwyższa ocena w kraju to dowód na to, że nasz projekt ma strategiczne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia” - powiedział zastępca dyrektora ds. rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii Paweł Zawadzki. Dodał, że inwestycja pozwoli stworzyć ośrodek, gdzie dostęp do szybkiej diagnostyki molekularnej i nowoczesnych terapii onkologicznych stanie się standardem dla każdego pacjenta z Dolnego Śląska.

Oddanie do użytku planowane na 2028 rok: 671 łóżek i 14 sal operacyjnych

Nowy szpital ma zostać oddany do użytku w 2028 r. Pacjenci będą mieli do dyspozycji 671 łóżek w pokojach jedno- i dwuosobowych. Szpital będzie dysponował 14 salami operacyjnymi, które umożliwią przeprowadzenie 10 tysięcy zabiegów rocznie. W konkursie Ministerstwa Zdrowia realizowanym w ramach Funduszu Medycznego ocenie podlegało łącznie 57 projektów złożonych przez placówki onkologiczne z całego kraju.