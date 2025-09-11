Wyrok sądu: 8 miesięcy więzienia, zakaz zbliżania i 5 tys. zł zadośćuczynienia

Skazany, Kamil B., został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej lekarki, znieważenie jej oraz kierowanie wobec niej gróźb pozbawienia życia. Poza karą więzienia zgodnie z nieprawomocnym orzeczeniem ma sześcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów. Zgodnie w wyrokiem ma też wypłacić jej 5 tys. zł zadośćuczynienia.

Prokuratura uznaje wyrok za słuszny – opis przebiegu zdarzenia

Informację o wyroku, ogłoszonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, przekazał w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. Prokuratura uważa orzeczenie za słuszne.

Atak w szpitalu: groźby pozbawienia życia i przemoc wobec lekarza

28 kwietnia 2025 r. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie policjanci przywieźli 29-letniego mieszkańca powiatu częstochowskiego Kamila B. Podczas udzielania mu pomocy medycznej pacjent znieważył lekarkę wulgarnymi słowami oraz popchnął ją, uderzył w twarz i kopnął. „W trakcie tego zdarzenia sprawca groził też lekarce pozbawieniem życia. Ponadto w postępowaniu ustalono, że w przeszłości, w okresie od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku, Kamil B. wielokrotnie kierował groźby pozbawienia życia do tej samej lekarki” - opisał prok. Ozimek.

Prawo chroni lekarzy – ochrona porównywalna z funkcjonariuszem publicznym

Prokurator przedstawił Kamilowi B. zarzut popełnienia przestępstw naruszenia nietykalności cielesnej lekarza i znieważenia słowami powszechnie uznanymi za obelżywe w trakcie pełnienia czynności służbowych oraz kierowania wobec pokrzywdzonej gróźb pozbawienia życia. Podejrzany odmówił złożenia wyjaśnień. Biegli uznali, że był poczytalny. Po przesłuchaniu B. został aresztowany. Prokuratura motywowała wniosek o zastosowanie tego środka zapobiegawczego obawą, iż sprawca popełni kolejne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, zwłaszcza że kierował takie groźby. Akt oskarżenia trafił do sądu w lipcu br. Prokuratura przypomina, że zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, medykowi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.