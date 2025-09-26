Podatek od aut spalinowych znika z KPO. Polska przesłała wniosek do Brukseli

Komisja Europejska otrzymała wniosek Polski o rewizję Krajowego Planu Odbudowy (KPO), teraz będzie analizować zmiany – poinformowało PAP źródło unijne.

Rząd zaproponował, by z KPO usunięte zostały podatek od samochodów spalinowych i opłata środowiskowa od aut spalinowych przedsiębiorców. Wcześniej tzw. mandat negocjacyjny dla zmian w KPO przyjęła Rada Ministrów. Jak wskazała po posiedzeniu ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, celem rewizji jest m.in. przekierowanie części środków granatowych na inwestycje, gdzie są one potrzebne. Rewizja zmniejsza też część pożyczkową KPO. Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że z KPO zostaną także usunięte podatek od samochodów spalinowych i opłata środowiskowa od samochodów spalinowych od przedsiębiorców.

KE ma dwa miesiące na ocenę i negocjacje

KE ma dwa miesiące na ocenę wniosku i jego zaakceptowanie. W tym czasie organ ten będzie prowadzić negocjacje ze stroną polską. Potem miesiąc na zaakceptowanie rewizji mają ministrowie finansów. Założenie jest takie, by zdążyć z akceptacją przed końcem roku, by Polska mogła złożyć drugi w tym roku wniosek o płatność; nie ma takiej możliwości w trakcie prac nad rewizją. Ostatnie w tym roku posiedzenie ministrów finansów krajów UE zaplanowano na 12 grudnia.