Motocykle na buspasach do 2028 roku

W piątek, na wspólnym posiedzeniu, sejmowe komisje ds. deregulacji oraz infrastruktury rozpatrzyły poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najważniejsza z nich, autorstwa Konfederacji, dotyczyła zapisania w projekcie przepisu umożliwiającego motocyklom jazdę po buspasach, wraz z autami elektrycznymi i wodorowymi, do 1 stycznia 2028 r. Poprawka uzyskała poparcie komisji.

Zezwolenia EKMT drogą elektroniczną

Ponadto komisja zaakceptowała poprawkę autorstwa Polski 2050, przewidującą umożliwienie uzyskania zezwolenia EKMT także drogą elektroniczną. EKMT to dokument dopuszczający do wykonywania nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz innymi, wybranymi państwami spoza UE. Reszta przyjętych poprawek miała charakter redakcyjny.

Profesjonalna rejestracja i ułatwienia dla przedsiębiorców

Projektowana nowela ma na celu dostosowanie przepisów do wyzwań stojących przed nowoczesnym transportem. Chodzi o prowadzenie badań nad pojazdami, które wykorzystują automatyczne funkcje kierowania i kontroli, o różnym stopniu autonomiczności.

Przygotowane regulacje zakładają, że na drogach publicznych możliwe ma być prowadzenie prac badawczych z udziałem pojazdów zautomatyzowanych i w pełni zautomatyzowanych. Projekt zawiera również definicje obu rodzajów pojazdów, zgodnie z którymi pojazd zautomatyzowany wyposażony jest w systemy wspomagające kierowanie, które mogą kontrolować niektóre funkcje jazdy, np. utrzymywanie pasa ruchu czy automatyczne hamowanie. Natomiast pojazd w pełni zautomatyzowany - zgodnie z projektem - jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez udziału kierowcy.

Nowe przepisy przewidują też wprowadzenie zasad uzyskiwania zezwoleń na prace badawcze z uwzględnieniem m.in. poziomu automatyzacji pojazdu, liczby pojazdów oraz obszaru prac badawczych. Jak wynika z oceny skutków regulacji, zezwolenie będzie udzielane na okres nie dłuższy niż rok, o ile nie ulegną zmianie warunki i zakres prac. Wysokość opłaty za przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zezwolenia w obszarze jednego województwa nie może przekroczyć 20 tys. zł, a w przypadku wniosku obejmującego od dwóch do pięciu województw opłata nie może przekroczyć 40 tys. zł.

Zmiany mają również dotyczyć tzw. rejestracji profesjonalnej, czyli szczególnego rodzaju rejestracji, która pozwala firmom zajmującym się produkcją, testowaniem, sprzedażą lub naprawą pojazdów na czasowe dopuszczenie ich do ruchu drogowego bez konieczności standardowej rejestracji każdego z nich.

Możliwość profesjonalnej rejestracji pojazdów ma zostać rozszerzona na przedsiębiorców, którzy zajmują się obrotem pojazdami używanymi. Ułatwienie obejmie ponadto przeprowadzanie jazd testowych bez konieczności ponownej rejestracji.

Terminy wejścia w życie nowych przepisów

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Projekt wróci teraz na posiedzenie plenarne Sejmu.