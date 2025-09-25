Podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, na którym nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaprezentowało swoje priorytety, padły liczne pytania o przyszłość Centrów Zdrowia Psychicznego. Przypomnijmy, że program pilotażowy Centrów Zdrowia Psychicznego, zapewniających mieszkańcom opiekę psychiatryczną i psychologiczną na terenie dzielnicy dużego miasta lub powiatu, kończy się 31 grudnia 2025 r., dlatego też w planie finansowym NFZ na rok 2026 r. nie zaplanowano środków na ich sfinansowanie.

Posłowie domagają się decyzji w sprawie finansowania psychiatrii

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej pod hasłem „Nie dla biedapsychiatrii”, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego (OSCZP) alarmowali, że jeśli centra przestaną być finansowane ze środków publicznych, wielu chorych nie znajdzie pomocy. Zwracali też uwagę, że kwota, jaką w przyszłorocznym planie finansowym NFZ zaplanowano na psychiatrię i leczenie uzależnień, jest o 1,2 mld zł niższa niż w planie na rok bieżący i zmniejszy się z obecnych 9,1 mld zł do 7,9 mld zł.

O przyszłość Centrów Zdrowia Psychicznego pytała m.in. posłanka Partii Razem Marcelina Zawisza: - Jak wygląda kwestia pilotażu CZP, który jest bardzo udany, tylko trzeba go rozszerzyć na cały kraj i wdrożyć, a z tego, co wiemy, pewnie przedłuży się on na kolejny rok? Kiedy taka decyzja zapadnie? Pacjenci i ich terapeuci czekają na te informacje – zauważyła posłanka.

Prezes NFZ: brak podstawy prawnej

Odpowiedział jej prezes NFZ Filip Nowak. – W zeszłym roku w planie również nie były na początku roku zagwarantowane środki na pilotaż, ponieważ formalnie kończył się on w grudniu. W tym roku jest podobnie, więc trudno zaplanować dzisiaj środki na działania przyszłe i jednak niepewne, choć jest to rozwiązanie, które pewnie, decyzją pani minister, będzie przedłużane – wyjaśnił.

Jeszcze w zeszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że CZP nie grozi likwidacja, a minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda decyzję o sposobie ich finansowania w 2026 r. podejmie po lekturze raportu ministerialnego Zespołu ds. zmian systemowych w CZP.

Centra Zdrowia Psychicznego podzielone są na dwa rodzaje: CZP typu A, które dysponują całodobowym oddziałem psychiatrycznym, i CZP typu B. Oba typy składają się z poradni zdrowia psychicznego, dziennego oddziału psychiatrycznego, zespołu leczenia środowiskowego, który oferuje wsparcie w domu pacjenta, a także punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, do którego bez zapisu mogą zgłosić się lub zadzwonić osoby doświadczające kryzysu psychicznego. Centra, podobnie jak poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), finansowane są ryczałtowo wedle stawki kapitacyjnej na każdego mieszkańca terenu, który obejmują. Od lipca do grudnia 2025 r. stawka ta wynosi 82,55 zł.