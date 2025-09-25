O Legionie Cywilnym, mającym działać w ramach powołanych na początku września przez Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsk Medycznych, wiadomo równie niewiele, co o samych wojskach. Resort zdradził jedynie, że miałby składać się z medyków cywilnych, którzy dołączaliby do niego całkowicie dobrowolnie. Legion ma działać w formule non-profit, za to żołnierze odebraliby podstawowe przeszkolenie z medycyny pola walki, a więc z wojskowego triage’u, który różni się od cywilnego, zasad ewakuacji medycznej, algorytmów TCCC (Tactical Combat Casualty Care) i procedur działania w przypadku masywnych urazów MARCHE PAWS, zaawansowanych procedur na polu walki.

Każdy pójdzie do wojska? Nowe przepisy nie oszczędzą nawet tych, którzy od lat mieszkają za granicą
Każdy pójdzie do wojska? Nowe przepisy nie oszczędzą nawet tych, którzy od lat mieszkają za granicą

Zobacz również

Lekarze z pozycją nie chcą na wojnę

Legion miałby składać się przede wszystkim z medyków, choć MON nie wyklucza włączania przedstawicieli innych zawodów. Jednak to lekarze, pielęgniarki i ratownicy mieliby odegrać kluczową rolę w ratowaniu rannych.

Lekarze, których pytaliśmy o chęć wstąpienia do Legionu Cywilnego, są na ogół dość sceptyczni. – Nie wiem, co musiałoby mi zaproponować wojsko, żebym zgodziła się wstąpić do takiej formacji – mówi nam lekarka ze specjalizacją zabiegową i kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka wydziału wojskowo-lekarskiego, która nie zdecydowała się związać swojej przyszłości z wojskiem. – Dziś mam pozycję zawodową i rodzinę, porzuciłam młodzieńcze marzenia o mundurze. Choć pewnie odnalazłabym się w rzeczywistości pola walki, mam za sobą przeszkolenie i predyspozycje psychiczne, nie ryzykowałabym życiem, a do tego się to przecież sprowadza – mówi nam lekarka, która prosi o anonimowość. Jej zdaniem większość cywilnych lekarzy mających pozycję zawodową i rodzinę podziela jej podejście.

Francja już szykuje szpitale na wojnę. Polska się przygląda
Francja już szykuje szpitale na wojnę. Polska się przygląda

Zobacz również

Wojsko powinno szukać chętnych wśród rezydentów

- Wojsku trudno będzie zachęcić lekarzy specjalistów, którzy obrali karierę cywilną, by zechcieli być w gotowości do wyjazdów, bo mają swoich pacjentów, dyżury i plany operacji. Powinno raczej szukać chętnych wśród rezydentów, którym jednak także powinno się zaproponować coś ekstra, np. łatwiejszą ścieżkę specjalizacji czy wyższe wynagrodzenie – uważa rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej. I dodaje, że kolejnym utrudnieniem może być fakt, że większość rezydentów to kobiety: - Zawód jest mocno sfeminizowany. Dwie trzecie absolwentów wydziałów lekarskich jest płci pięknej.

- A większość znanych mi kobiet-lekarek w pewnym wieku woli zostać matkami niż ginąć na polu walki. Dotyczy to też lekarzy-ojców – mówi lekarka woląca pozostać anonimową.

Rezydenci chirurgii ogólnej mają ćwiczyć na robotach medycznych
Rezydenci chirurgii ogólnej mają ćwiczyć na robotach medycznych

Zobacz również

Emerytura wojskowa zachętą dla specjalisty

Podobne wypowiedzi słyszymy od jeszcze kilku lekarzy. Wszyscy są zgodni, że nie ma takich pieniędzy czy przywilejów, które zrekompensowałyby im i ich rodzinom utratę życia.

- Bo tu nie chodzi o pieniądze. To propozycja dla osób goniących za adrenaliną. Są tacy lekarze – goniący od SOR-u (szpitalnego oddziału ratunkowego) do SOR-u, poszukujący mocnych wrażeń – uważa Jakub Kosikowski.

Filip Płużański, łódzki ortopeda i członek Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, uważa, że sposobem na przyciągniecie do Legionu Medycznego specjalistów-cywilów jest zaoferowanie im np. możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, tak jak w wojsku. – Wojsko powinno też finansować podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, które przydałyby się także w medycynie cywilnej – podpowiada dr Płużański.