Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw głosowało 60 senatorów, przeciw głosowało 31, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Celem ustawy jest uznanie języka wilamowskiego za język regionalny. Stanie się on wówczas, obok języka kaszubskiego, drugim językiem regionalnym Polski. Język Wilamowski jest używany jako autochtoniczny rodzimy język lokalny w miasteczku Wilamowice należącym obecnie administracyjnie do powiatu bielskiego województwa śląskiego.

Na wtorkowym posiedzeniu Senacka Komisja Edukacji, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie i bez zastrzeżeń rozpatrzyły ustawę o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw i wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu była senator Halina Bieda (PO).

Język wilamowski, którego nazwa własna brzmi „wymysioeryś”, był powszechnie używany przez mieszkańców Wilamowic - miasteczka leżącego pomiędzy Bielskiem-Białą a Oświęcimiem - do 1945 roku. Zaczął zamierać po wkroczeniu Armii Czerwonej. Nastąpiły wówczas zesłania w głąb Związku Sowieckiego, zajęcia majątków i kary za posługiwanie się nim. Na skutek represji ze strony władz komunistycznych Wilamowianie nie mogli go już praktykować i język zaczął zanikać, skrycie używali go tylko najstarsi i tylko między sobą.

Język wilamowski zaczął się odradzać po 1989 r. Od połowy lat 90. działa stowarzyszenie Wilamowianie, które go krzewi. W 2007 r. dr Tymoteusz Król, pasjonat języka wilamowskiego, zbadał jego ortografię. W Wilamowicach młodzież wystawia w nim sztuki. Tłumaczone są książki. Obecnie wilamowskim posługuje się kilkadziesiąt osób.

Wilamowice (w języku wilamowskim: Wymysou) to miasto i gmina w powiecie bielskim, położona na styku historycznych ziem Małopolski i Śląska Cieszyńskiego. W mieście mieszka około 3 tys. mieszkańców, czyli około 18 proc. populacji gminy.