PKO Bank Polski wkroczy do Szwecji i na Litwę

PKO Bank Polski prowadzi zaawansowane prace nad otwarciem przedstawicielstw, które rozpoczną działalność w ciągu najbliższych kilku miesięcy w Szwecji i na Litwie, poinformował wiceprezes nadzorujący Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej Marek Radzikowski.

"Obecnie prowadzimy zaawansowane prace nad otwarciem pierwszych przedstawicielstw, które rozpoczną działalność w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Będą to biura w Szwecji i Litwie. Litwa to naturalny kierunek ekspansji dla banku - działa tam wiele firm z polskim kapitałem, a kraj intensywnie inwestuje w zieloną energię i infrastrukturę. Szwecja to rynek, na którym również coraz aktywniej działają polskie firmy. Naszą rolą jest wspierać je w ekspansji, zapewniać finansowanie i ułatwiać rozliczenia transgraniczne. Dzięki temu nie tylko pomagamy budować zieloną gospodarkę, ale także wzmacniamy pozycję polskiej bankowości jako wiarygodnego partnera w kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych w regionie" - powiedział Radzikowski, cytowany w komunikacie poświęconym 10-leciu działalności pierwszego zagranicznego oddziału banku we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

W ramach aktualnej strategii do 2027 r. PKO Bank Polski zamierza zwiększyć swoją obecność na kolejnych 8 rynkach europejskich. Ekspansja będzie realizowana zarówno poprzez oddziały korporacyjne, jak dotychczas, jak i w nowej formule - przedstawicielstw, przypomniano.

PKO Bank Polski za granicą

PKO Bank Polski za granicą obsługuje około 1,5 tys. klientów korporacyjnych. Oddział banku w Niemczech wspiera blisko 700 firm pochodzących zarówno z Polski, jak i z Niemiec, a także duże międzynarodowe korporacje. W ciągu 10 lat dzięki oddziałowi udzielono klientom finansowania o łącznej wartości 6 mld zł.

"Jesteśmy gotowi finansować nie tylko polskie przedsiębiorstwa rozwijające działalność w Niemczech, ale także duże lokalne firmy. Niemcy to nasz największy partner handlowy i jeden z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. W 2023 r. w Polsce działało ponad 4700 firm z udziałem niemieckiego kapitału. Co istotne, przepływy inwestycyjne nie są już jednostronne - polskie bezpośrednie inwestycje w Niemczech systematycznie rosną i osiągnęły w 2023 roku wartość ponad 2 mld euro. Obecnie obsługujemy klientów z takich branż jak petrochemiczna, chemiczna, nieruchomości, przetwórstwo odpadów, branża handlowa. Nasz nadrzędny cel to być bankiem numer 1 dla polskich firm na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz bramą dla firm z Europy wchodzących na rynek polski" - skomentował Radzikowski.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.