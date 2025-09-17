W marcu 2025 roku dodatek został zwaloryzowany i obowiązuje w nowej wysokości aż do końca lutego 2026 roku.

Zasady przyznawania dodatku są proste i czytelne. Świadczenie przysługuje każdemu dziecku, które pobiera rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Nie ma znaczenia liczba dzieci w rodzinie ani to, czy są pełnoletnie. Wystarczy, że spełniają podstawowy warunek – posiadają prawo do renty rodzinnej.

Warto dodać, że reguła ta obejmuje również dzieci, które otrzymują rentę po zmarłej matce, jeśli ojciec jest nieznany. Dodatek wypłacany jest zarówno małoletnim, jak i dorosłym, którzy kontynuują naukę.

Co istotne, każde dziecko ma prawo do pełnej kwoty dodatku. Jeśli w rodzinie zostało dwoje, troje czy pięcioro dzieci, wszystkie otrzymują świadczenie w jednakowej wysokości – bez dzielenia go na części.

Od marca 2025 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. Taka stawka obowiązuje do końca lutego 2026 roku. Potem świadczenie – jak co roku – zostanie ponownie zwaloryzowane.

Waloryzacja nie jest tylko formalnością. To mechanizm, który pozwala utrzymać realną wartość świadczenia, chroniąc je przed skutkami inflacji i rosnących cen. Dzięki temu dodatek nie traci na sile nabywczej, a osoby uprawnione mogą liczyć na realne wsparcie.

Dodatek nie jest świadczeniem dożywotnim. ZUS wypłaca go tak długo, jak długo dziecko pobiera rentę rodzinną. W praktyce oznacza to, że prawo do dodatku wygasa w chwili utraty prawa do renty.

Zasadniczo dziecko może pobierać dodatek maksymalnie do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem że nadal się uczy. Nauka staje się więc kluczowym warunkiem przedłużenia prawa do pieniędzy. Brak kontynuowania edukacji oznacza automatyczną utratę świadczenia.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dokument niezbędny dla ZUS

Aby ZUS kontynuował wypłatę dodatku, potrzebne są dokumenty. Kluczowe znaczenie ma zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, wystawione przez szkołę lub uczelnię.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą dostarczyć je do końca września. Studenci mają nieco więcej czasu – termin mija wraz z końcem października. Szczególną uwagę powinni zachować maturzyści, którzy dostali się na studia. Do końca września muszą oni złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię, a do końca października – dostarczyć właściwe zaświadczenie z uczelni, że faktycznie rozpoczęli naukę.

Jeden błąd i świadczenie zostaje wstrzymane

ZUS nie wypłaca dodatku automatycznie. Brak odpowiednich dokumentów oznacza wstrzymanie pieniędzy. Jeżeli zaświadczenie nie trafi do urzędu na czas, wypłata zostanie wstrzymana do momentu uzupełnienia formalności.

Są jednak ułatwienia. Jeśli szkoła lub uczelnia w zaświadczeniu wpisze pełny okres nauki, np. cały cykl studiów, wówczas nie trzeba co roku dostarczać nowych papierów.

Warto pamiętać również o innym obowiązku. Jeżeli dziecko przerwie naukę, a rodzina nie zgłosi tego faktu do ZUS, świadczenie będzie nadal wypłacane. W takiej sytuacji pieniądze trzeba będzie zwrócić – i to z odsetkami.

Choć kwota 654,48 zł nie wydaje się wysoka, dla dzieci pozbawionych wsparcia rodziców ma ogromne znaczenie. To pieniądze, które często trafiają na pokrycie podstawowych potrzeb – zakupu podręczników, biletów miesięcznych czy wyżywienia. Dla wielu rodzin jest to jedyne dodatkowe źródło wsparcia, które ułatwia codzienne funkcjonowanie.

Systematyczna waloryzacja, choć nie zawsze odczuwalna w portfelu, daje poczucie bezpieczeństwa i pewności, że świadczenie nie zostanie pomniejszone przez inflację.