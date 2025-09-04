Od wtorku w Kielcach trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który przyciągnął ponad 800 wystawców z kilkudziesięciu krajów świata. Spotkanie przedstawicieli firm, rządów oraz armii świata stało się między innymi okazją do oficjalnego podpisania umów, których realizacja zwiększy zdolności obronne Wojska Polskiego.

Radar wykryje rosyjskie drony

Jedną z największych i najbardziej znaczących umów Agencja Uzbrojenia podpisała z firmą PIT-RADWAR, wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dotyczy ona dostarczenia wojsku 46 pasywnych radarów (SPL), które wejdą na wyposażenie programu Narew. Dzięki nim sieć kilkudziesięciu baterii przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu (do 25 km) zyska unikalne możliwości namierzania nadlatujących obiektów. Zastosowane technologie pasywności radarowej powodują bowiem, że zestawy do wykrywania wrogich obiektów nie emitują sygnału i tym samym są trudniejsze do namierzenia przez siły przeciwnika. Podczas targów podkreślano też kolejną zaletę zamówionego systemu.

- Radary SPL zwiększą możliwości obronne Polski, a jednocześnie zapewnią nowe miejsca pracy i przyczynią się do wzrostu potencjału krajowego przemysłu – mówił podczas podpisania umowy wicepremier i minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kontrakt opiewa na niebagatelną kwotę 5,8 mld zł. Na tym nie kończą się nowości zakupowe tegorocznych targów. Milowy krok na drodze do zapewnienia Polsce skutecznej obrony uczynił też prywatny polski koncern WB Group, podpisując umowę z południowokoreańską Hanwha Aerospace. Na mocy zawartego porozumienia powstanie spółka joint venture, która zajmie się produkcją pocisków rakietowych CGR-080. Wejdą one na wyposażenie baterii artylerii rakietowych K239 Chunmoo, które Polska już otrzymuje w ramach programu Homar-K. Do naszego kraju łącznie dotrzeć ma 290 koreańskich wyrzutni, a produkowane u nas pociski będą mogły razić siły przeciwnika na odległość 80 km. Powołanie spółki, w której strona koreańska będzie miała 51 proc. udziałów, wiąże się z budową nowej fabryki, w której, jak zapewniano podczas targów, zatrudnienie znajdzie około 250 osób. Koszt wybudowania zakładu szacuje się na 1 mld zł.

Francuzi wpływają na polskie wody

Podczas kieleckich targów dowiedzieliśmy się też, że polska armia wzbogaci się o 23 tys. karabinków MSBS Grot rodzimej produkcji. Umowę na ich wyprodukowanie Agencja Uzbrojenia podpisała z Fabryką Broni Łucznik, a koszt kontraktu to 307 mln zł. Nowabroń trafi w ręce naszych żołnierzy w latach 2027-2028. Do dziś wojsko zakontraktowało ok. 230 tys. kompletów karabinka Grot, a 160 tys. trafiło już do jednostek.

Drugi dzień targów należał między innymi do Francuzów, którzy zaczęli wcielać w życie ustalenia traktatu o przyjaźni między naszymi państwami, podpisanego w maju tego roku. Tak jak przewidywano, jednym z jego elementów będzie współpraca zbrojeniowa, a pierwszy jej element zapewnia francuska Naval Group. Podpisała ona z PGZ Stocznią Wojenną umowę o współpracy w sektorze morskim. Dotyczy ona między innymi zaawansowanej produkcji, związanej z budową okrętów podwodnych i innych wysoce wyspecjalizowanych jednostek. Współpraca pomóc ma włączyć polskie firmy do francuskiego łańcucha dostaw.

- Nasze zatwierdzone partnerstwo znacząco zwiększy moce produkcyjne polskiego przemysłu, zapewniając jednocześnie odpowiednio przeszkolone kadry i potencjał technologiczny do realizacji zadań produkcyjnych dla francuskiego partnera – mówi Jan Grabowski, wiceprezes zarządu PGZ S.A.

Szwedzka zbrojeniówka zainteresowana Polską

Swoją obecność w Kielcach zaznaczyli też Szwedzi, a konkretnie koncern SAAB. Już pierwszego dnia targów nawiązał on strategiczną współpracę z WB Group w obszarze systemów bezzałogowych, morskich i służących do ochrony granic. Niektóre polskie firmy zbrojeniowe podpisały też umowy z największymi koncernami świata. Wśród nich znalazły się Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce, które zawarły porozumienie spółką Raytheon na realizację zamówienia komercyjnego na moduły ESA w ramach II fazy programu Wisła. Zadbano też o finansowanie planowanych inwestycji wojskowych.

„Wśród kluczowych umów jest porozumienie z PKO Bankiem Polskim, które ma wzmocnić płynność finansową i rozwój inwestycyjny PGZ. Umowa zakłada możliwość uruchomienia linii kredytowych do 12 mld zł” – informują organizatorzy targów.

MSPO w Kielcach potrwają do 5 września. Tylko państwowy gigant zbrojeniowy – PGZ – zamierza podpisać blisko 40 umów z nowymi partnerami.