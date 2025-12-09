We wtorek Senat skierował do komisji gospodarki i innowacyjności rządową ustawę o zmianie ustawy w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła w związku poprawką, o charakterze legislacyjnym, którą złożył senator KO Waldy Dzikowski.

Co zawiera projekt ustawy?

Ustawa usprawniająca mechanizmy wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła przedłużała do 30 czerwca 2026 r. termin na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji przez przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o wartości udzielonej im pomocy w związku ze stosowaniem w II połowie 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej, na podstawie przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025.

Termin na złożenie informacji upłynął 30 czerwca 2025 r. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że ze względu na ryzyko zwrotu pomocy przez przedsiębiorców, którzy nie dochowają terminu na złożenie informacji, celowe jest jego wydłużenie. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, informacja składana przez firmy jest niezbędna sprzedawcom energii elektrycznej, by mogli zweryfikować, czy taka pomoc publiczna lub pomoc de minimis nie przekracza dopuszczalnych limitów określonych w prawie Unii Europejskiej.

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski podczas sejmowych prac nad ustawą informował, że około 50 tys. małych i średnich przedsiębiorców nie złożyło lub nie poprawiło informacji o pomocy, jaką otrzymało w związku z wysokimi cenami energii.

Projekt zawiera też propozycję zmiany umożliwiającą przedsiębiorcy złożenie korekty informacji o pomocy w terminie do 30 czerwca 2026 r., jeżeli przedsiębiorca ten uznał, że ta złożona wcześniej zawierała błędy lub braki formalne.

Po wprowadzeniu zmian trzeba będzie przesunąć termin dla Zarządcy Rozliczeń z 31 grudnia 2026 r. na dzień 31 marca 2027 r. na przekazanie ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia środków oraz przekazania niewykorzystanych środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Projekt noweli obliguje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do niezwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zaistnieniu na obszarze gminy okoliczności, uniemożliwiających spełnienie przesłanek otrzymania bonu ciepłowniczego, tzn., jeśli na obszarze gminy nie funkcjonuje system ciepłowniczy, z którego dostarczane jest ciepło do gospodarstw domowych, albo jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł/GJ netto.

Zaznaczono, że wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony pomimo zaistnienia tych okoliczności „pozostawia się bez rozpoznania”.

Inny zapis nowelizacji przewiduje, że w ustawie o bonie ciepłowniczym zmieniony zostanie termin drugiego obowiązku publikacji jednoskładnikowej ceny ciepła netto, jaki został nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne w związku z ubieganiem się o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., o który wnioski będą mogły być składane od 1 lipca 2026 r.(PAP)