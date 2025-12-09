Według informacji RMF FM, ofiara i napastnik byli przed laty małżeństwem, jednak para rozwiodła się kilka lat temu. Mężczyzna miał pojawić się w domu byłej żony, gdzie między nimi doszło do kłótni. W jej trakcie 52-latek zaatakował kobietę, zadając jej kilka ciosów nożem.
Ciało 46-latki znalazł jej syn, który natychmiast wezwał policję i pogotowie – podało RMF FM. Początkowo służby przekazały rozgłośni błędną informację o dwójce dzieci.
Kobiety nie udało się uratować. Sprawca został zatrzymany i przebywa w policyjnym areszcie. Jak ustaliło RMF FM, jeszcze w tym tygodniu ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
Gdzie doszło do zabójstwa 46-letniej kobiety opisane przez RMF FM?
Do zabójstwa 46-letniej kobiety doszło we wsi Rusiec w powiecie pruszkowskim na Mazowszu.
Kim dla siebie byli 52-letni mężczyzna i 46-letnia kobieta z Ruśca?
Ofiara i napastnik byli przed laty małżeństwem, jednak para rozwiodła się kilka lat temu.
W jaki sposób 52-latek zabił 46-letnią byłą żonę w Ruścu?
52-letni mężczyzna pojawił się w domu byłej żony w Ruścu; w trakcie kłótni zadał 46-letniej kobiecie kilka ciosów nożem.
Kto odnalazł ciało 46-letniej kobiety w Ruścu i co zrobił?
Ciało 46-latki znalazł syn 46-latki, który natychmiast wezwał policję i pogotowie. Początkowo służby przekazały rozgłośni błędną informację o dwójce dzieci.
Jaki jest status 52-letniego sprawcy i co ma się wydarzyć dalej?
52-letni mężczyzna został zatrzymany i przebywa w policyjnym areszcie. Jeszcze w tym tygodniu ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
