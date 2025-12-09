Według informacji RMF FM, ofiara i napastnik byli przed laty małżeństwem, jednak para rozwiodła się kilka lat temu. Mężczyzna miał pojawić się w domu byłej żony, gdzie między nimi doszło do kłótni. W jej trakcie 52-latek zaatakował kobietę, zadając jej kilka ciosów nożem.

Ciało 46-latki znalazł jej syn, który natychmiast wezwał policję i pogotowie – podało RMF FM. Początkowo służby przekazały rozgłośni błędną informację o dwójce dzieci.

Kobiety nie udało się uratować. Sprawca został zatrzymany i przebywa w policyjnym areszcie. Jak ustaliło RMF FM, jeszcze w tym tygodniu ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.