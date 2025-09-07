W sobotę, 6 września 2025 roku, około godziny 18:30, na terenie poligonu wojskowego przy 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w warszawskim Rembertowie doszło do eksplozji ładunku wybuchowego. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby cywilne, które nielegalnie weszły na teren obiektu, mimo wyraźnych oznaczeń zakazu wstępu.

Incydent na poligonie w Rembertowie. Szczegóły zdarzenia

Poszkodowani to mężczyźni w wieku około 30 i 50 lat. Obaj doznali poważnych obrażeń, w tym ran szarpanych, i zostali przetransportowani śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie. Na miejscu zdarzenia interweniowały służby medyczne, Żandarmeria Wojskowa oraz patrol saperski, który zabezpieczył teren i rozpoczął czynności dochodzeniowe.

Poligon w Rembertowie jest obiektem zamkniętym dla osób cywilnych, wykorzystywanym do ćwiczeń wojskowych i badań uzbrojenia. Wejście na jego teren możliwe jest wyłącznie na podstawie specjalnych przepustek. Żandarmeria Wojskowa prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu, badając pochodzenie ładunku wybuchowego oraz okoliczności, które umożliwiły nieuprawnionym osobom dostęp do obiektu. Rzecznik komendanta głównego ŻW, ppłk Paweł Durka, podkreślił, że każde wejście na teren poligonu wiąże się z ryzykiem, nawet jeśli w większości przypadków nie kończy się tragicznie. Zaapelował o bezwzględne przestrzeganie zakazów wstępu na tereny wojskowe dla własnego bezpieczeństwa.

Dochodzenie prowadzone przez Żandarmerię Wojskową

Czynności dochodzeniowe na miejscu zdarzenia zostały zakończone, jednak nie wyklucza się, że biegły w trakcie ekspertyzy będzie chciał się jeszcze pojawić. Dokładne przyczyny i przebieg incydentu będą wyjaśniane w ramach postępowania prowadzonego przez Żandarmerię Wojskową pod nadzorem Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.