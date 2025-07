Dotąd Pawilon Polski odwiedziło 340 tys. osób. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która odpowiada za promocję Polski w trakcie Expo, szacuje, że ok. 75 proc. wizytujących to Japończycy. Do końca wydarzenia liczba ta może zdaniem agencji zbliżyć się do miliona. – Początkowo odwiedzało nas 3 tys. osób dziennie, w ostatnich tygodniach ta liczba wzrosła do 5 tys. To rezultat dobrych ocen, jakie zbiera nasz pawilon – mówi DGP Marta Zielińska, zastępca komisarza generalnego sekcji polskiej. Dodaje, że osiągnięcie pułapu miliona gości oznaczałoby, że wskaźnik odwiedzin przekroczyłby 10 proc. wszystkich odwiedzających wystawę – to poziom, który został nieoficjalnie przyjęty jako świadczący o sukcesie polskiego pawilonu.

Gospodarczymi priorytetami obecności Polski na Expo mają być fora biznesowe – eksportowe, które odbyło się w maju, oraz inwestycyjne zaplanowane na ostatni dzień września. Wtedy też do Osaki ma przylecieć premier Donald Tusk. – Oba wydarzenia służą promocji polskiego biznesu w Japonii. W maju na forum obecnych było 150 przedsiębiorców z Polski, podobnej liczby spodziewamy się we wrześniu. Obecność premiera na pewno pomoże napędzić kontakty biznesowe między oboma krajami – mówi DGP wiceprezes PAIH Magdalena Skarżyńska.