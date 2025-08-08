Chociaż klimat w Albanii jest bardzo podobny do chorwackiego czy greckiego, kraj ten jeszcze do niedawna nie cieszył się zbytnią sympatią turystów. Małe górzyste państwo na Bałkanach było raczej kojarzone z niestabilnością polityczną oraz niebezpieczeństwem związanym z kradzieżami, co na pewno miało znaczący wpływ na decyzję Polaków. Wybieraliśmy zdecydowanie częściej okoliczną Chorwację, Grecję a nawet Czarnogórę, podczas gdy Albania zostawała białą plamą na turystycznej mapie.

Do urlopu w Albanii mogą zachęcać niskie ceny

Od kilku lat władze w Tiranie czynią spore wysiłki, aby kraj stał się celem podróży dla turystów z Europy. Trzeba dodać również, że nie chodzi tutaj tylko o krótkie wypady, ponieważ Albania coraz częściej staje się również miejscem, gdzie osoby szukające własnej przystani w klimacie śródziemnomorskim kupują nieruchomości, co jest dużo tańszą inwestycją, niż w przypadku popularnej Hiszpanii.

O cenach w Albanii poinformowały "Złote Przeboje", z informacji zamieszczonych przez serwis internetowy radia wynika, że za dobę noclegu w sąsiedztwie plaży można zapłacić równowartość tylko 20 euro i jest to cena za pobyt całej rodziny. Równie dobrze prezentują się ceny wyżywienia, ponieważ obiad zjemy już za ok. 5 euro. Jeżeli chodzi o ceny w albańskich sklepach spożywczych zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych, to wyglądają one podobnie do tych, jakie obserwujemy w Polsce.

Polacy coraz częściej wybierają Albanię na tanie podróże

Albania to kraj położony na Półwyspie Bałkańskim, nad Morzem Adriatyckim i Morzem Jońskim, z linią brzegową liczącą około 360 kilometrów. Słynie z malowniczych plaż, górskich krajobrazów oraz bogatej historii sięgającej czasów starożytnych. W ostatnich latach stała się jednym z najszybciej rozwijających się kierunków turystycznych w Europie.

Do najpopularniejszych miast turystycznych Albanii należą stolica Tirana, nadmorska Saranda, klimatyczne Berat i Gjirokastra wpisane na listę UNESCO, a także kurort Durrës. Oficjalną walutą kraju jest lek albański (ALL), którym płaci się w sklepach, restauracjach i hotelach.