Zbiórka dla rodziny pilota F-16 na Zrzutka.pl

W serwisie Zrzutka.pl pojawiła się zbiórka, której organizatorem jest Fundacja Alioth, założona przez oficerów Polskich Sił Powietrznych. Pieniądze ze zbiórki mają zostać przekazane rodzinie tragicznie zmarłego podczas próby przez AirShow w Radomiu pilota F-16 – majora Macieja „Slaba” Krakowiana. Jak napisano w opisie zrzutki, „zebrane środki pomogą w codziennym utrzymaniu, edukacji dzieci oraz w zapewnieniu im przyszłości, jaką Maciej chciałby im dać”.

Zbiórkę zasiliło niemal 1000 osób

Organizatorzy zbiórki planują zebrać na ten cel 500 tys. zł. Na ten moment zrzutkę wsparło niemal 1000 osób, a udało się im zebrać ponad 80 tys. zł. Wsparcie napływa nie tylko od osób prywatnych, ale również od środowiska lotniczego i sympatyków służb mundurowych, którzy chcą w ten sposób uczcić pamięć majora Krakowiana i okazać solidarność z jego rodziną.

Zbiórka na SiePomaga bije rekordy – większa kwota dla rodziny

Równolegle do tej zrzutki prowadzona jest zbiórka pieniędzy na platformie SiePomaga. Zebrana tam kwota jest zdecydowanie większa, co pokazuje, jak wielkie poruszenie wywołała tragedia wśród społeczności i w mediach społecznościowych. Organizatorzy obu zbiórek podkreślają, że każda forma wsparcia jest cenna i może realnie wpłynąć na życie rodziny pilota w najbliższych miesiącach.