Żołnierze USA nie opuszczą Polski. Ważna deklaracja Trumpa w obecności Nawrockiego

Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce.- Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej - odparł Trump. Ocenił przy tym, że USA i Polskę łączą specjalne relacje, lepsze niż kiedykolwiek - sugerując, że jest tak również dzięki jego relacjom z Nawrockim, którego poparł w kampanii wyborczej. Trump powiedział, że zaszczytem było wyrażenie poparcia dla Nawrockiego, a nowy polski przywódca wykonuje fantastyczną pracę.

Polscy politycy komentują słowa Donalda Trumpa o pozostawieniu amerykańskich wojsk w Polsce. Karol Nawrocki sprostał zadaniu?

Premier Donald Tusk 3 września na X napisał, że deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk, „To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu” - napisał szef polskiego rządu na platformie X.

Także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, podkreślił, że to dobrze, iż prezydent USA Donald Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. Zapewnił też, że w sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Rosji i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja w Polsce mówią jednym głosem.

Do wypowiedzi amerykańskiego przywódcy odniósł się w minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie X, podkreślając, że to „ważna deklaracja” Trumpa. „To dowód, że strategiczny sojusz będący jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa jest niezwykle silny” - ocenił szef MON.

A szef MSWiA Marcin Kierwiński dodał: „Prezydent USA potwierdził, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce. Czekamy oczywiście na konkrety. Ale to ważna i oczekiwana deklaracja. Bezpieczeństwo Ojczyzny jest zawsze ponad podziałami”.

Kancelaria Prezydenta RP mówi o twardej deklaracji Donalda Trumpa ws. amerykańskich wojsk

Z kolej szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stwierdził, że "To bardzo twarda deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa, że nie będzie zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk na terytorium Rzeczypospolitej, a rozpoznawane jest możliwe zwiększenie tej obecności"