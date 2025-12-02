Czym jest SPAM według polskiego prawa? Ekspertka wyjaśnia

SPAM to niezamawiane informacje handlowe kierowane do użytkowników w celach marketingowych. Co ważne, kojarzony jest z mailami, ale w praktyce obejmuje również wiadomości SMS, połączenia telefoniczne, a nawet wiadomości przesyłane przez komunikatory lub social media. Kluczową rolę odgrywa treść wiadomości oraz brak zgody odbiorcy na otrzymywanie informacji.

Kiedy można wysyłać informacje handlowe? Kluczowe przepisy PKE i RODO

Podstawowe zasady wysyłki informacji handlowych określają przepisy ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) i RODO. Co z nich wynika?

- Zgodnie z art. 448 PKE informacje handlowe można wysyłać potencjalnym klientom tylko wtedy, gdy użytkownik końcowy udzielił uprzedniej, wyraźnej zgody. Zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO przedsiębiorca musi być w stanie wykazać, że zgoda została wyrażona w sposób zgodny z przepisami, co oznacza, że zgoda powinna być archiwizowana i łatwo dostępna w przypadku kontroli – mówi dr Magdalena Celeban, specjalistka ds. ochrony danych osobowych z firmy ODO Szkolenia.

Kary za SPAM: co grozi firmom za niezamawiane wiadomości marketingowe?

To oznacza, że firmy muszą nie tylko pozyskać zgodę, ale także umieć udowodnić jej legalność. Przedsiębiorcy powinni być świadomi odpowiedzialności za SPAM. Jak podkreśla dr Magdalena Celeban, prezes UKE może nałożyć na firmę, która używa automatycznych systemów wywołujących lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów przesyłania informacji handlowej bez uprzedniego uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego karę pieniężną – zgodnie z art. 444 ust. 1 pkt 81 PKE. Niezależnie od tego, przedsiębiorca może ponieść odpowiedzialność na podstawie RODO oraz cywilną wobec odbiorcy SPAM-u. To pokazuje, że konsekwencje dotyczą zarówno prawa telekomunikacyjnego, jak i ochrony danych.

Prawo: nawet za wysłanie jednego niezamówionego maila można ponieść odpowiedzialność

W polskim prawie nie ma znaczenia liczba wiadomości. Liczy się fakt, że informacja handlowa została wysłana bez zgody odbiorcy – zwraca uwagę specjalistka ds. ochrony danych osobowych z ODO Szkolenia.

Gdzie zgłosić SPAM i jak reagować na niechciane treści?

Użytkownicy, do których trafia SPAM mogą zgłosić wiadomości od konkretnego nadawcy jako niechciane. Innymi rozwiązaniami są skargi do CERT, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), a w przypadkach naruszenia przepisów prawa – zawiadomienie policji lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Niestety ściąganie tego typu działań jest niewielkie, o czym świadczą nieliczne kary. Zapewne spowodowane to jest brakiem wnoszonych skarg przez użytkowników – informuje dr Magdalena Celeban.