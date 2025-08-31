Zbiórka dla synów zmarłego w wypadku pilota F-16 Macieja Krakowiana – jak pomóc rodzinie

29 sierpnia 2025 r. ruszyła na platformie SiePomaga oficjalna zbiórka dla synów tragicznie zmarłego pilota F-16 – majora Macieja „Slaba” Krakowiana. Zebrane pieniądze mają pomóc rodzinie w najtrudniejszym dla niej czasie i zabezpieczyć przyszłość czteroletnich bliźniaków – Aleksandra i Mikołaja. Jak informuje fundacja, 100 proc. środków ze zbiórki zostanie przeznaczonych na ten cel.

SiePomaga: zbiórka dla rodziny polskiego pilota pokazowego F-16

Inicjatywa szybko zdobyła popularność. Na ten moment zbiórkę wsparło prawie 28 tys. darczyńców. Udało się im zebrać niemal 1,7 mln zł. Kwota ta jednak nieustannie rośnie.

Kim był major Maciej Krakowian, pilot F-16?

Major Maciej „Slab” Krakowian urodził się 15 lutego 1988 r. w Płocku. Był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2008 r. trafił do prestiżowej Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Po powrocie do Polski związał się z 6. Eskadrą Lotniczą, wchodzącą w skład 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był też pilotem pokazowym i liderem F-16 Tiger Demo Team. Był jednym z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych polskich pilotów. Zginął tragicznie podczas prób do Air Show Radom 2025 r.Zostawił żonę Magdę i dwóch synów, bliźniaków.