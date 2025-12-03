"Musimy położyć kres uzależnieniu UE od rosyjskiego gazu"

Duńska prezydencja w Radzie Europejskiej i przedstawiciele PE zawarli nieformalne porozumienie, które przewiduje wprowadzenie wiążących przepisów o wygaszeniu importu gazu z Rosji. W przypadku skroplonego gazu ziemnego (LNG) całkowity zakaz ma obowiązywać od końca 2026 r., a w przypadku surowca przesyłanego gazociągami – od jesieni 2027 r.

– To duże zwycięstwo dla nas i całej Europy. Musimy położyć kres uzależnieniu UE od rosyjskiego gazu, a zakazanie go na stałe w UE jest ważnym krokiem w dobrą stronę – oświadczył cytowany w komunikacie duński minister ds. energii i klimatu Lars Aagaard.

By wejść w życie, porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez PE i Radę Europejską – wynika z komunikatów obu instytucji.

Ile rosyjskiego gazu importuje Unia Europejska

W październiku z Rosji pochodziło 12 proc. gazu sprowadzonego do UE, podczas gdy przed rozpoczęciem przez Moskwę w 2022 roku inwazji na Ukrainę na pełną skalę odsetek ten wynosił 45 proc.Gaz z Rosji wciąż importują między innymi Węgry, Francja i Belgia – podała agencja Reutera.